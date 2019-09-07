وزير البترول يبحث فرص التعاون مع جنوب السودان

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع المهندس وزير البترول بجمهورية جنوب السودان أوو دانيال شوانق، والوفد المرافق الذي يزور مصر حاليا، حيث بحث آفاق التعاون المشترك وتقديم الخبرات المصرية في قطاع البترول إلى جنوب السودان، بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأكد المهندس طارق الملا ترحيب مصر واستعدادها الكامل لتقديم كل الخبرات اللازمة للأشقاء في جنوب السودان؛ للمساهمة في تنمية صناعة البترول الواعدة بالدولة الشقيقة، مشيرا إلى أن التعاون البترولي سيمثل أحد الركائز المهمة خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب في ظل الرغبة المشتركة من القيادة السياسية في كلا البلدين لتوطيد أواصر التعاون على جميع المستويات.

وأضاف الملا أن المباحثات شهدت الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين؛ لتعزيز التعاون البترولي، خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا في أنشطة البحث عن البترول والغاز والتكرير والبنية الأساسية والتدريب، على أن تكون مجموعة العمل المشكلة معنية بتحديد أولويات العمل وآليات التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق منافع مشتركة لكل من مصر وجنوب السودان وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات البترولية.

وأشار إلى أن جلسة المباحثات شهدت مناقشة وبحث عدد من مجالات التعاون في صناعة البترول وفتح آفاق عمل أمام شركات البترول المصرية في ظل الفرص المتاحة، وتشمل دخول شركة ثروة للبترول المصرية؛ للعمل في مناطق الامتياز المنتجة للبترول في جنوب السودان وحصولها على مناطق عمل.

كما شهدت الجلسة التوصل إلى تقدم الخبرات المصرية المتميزة في صناعة التكرير في مجال إنشاء المشروعات البترولية من خلال الشركات المتخصصة في قطاع البترول المصري بما تضمه من كوادر متميزة في مجال الأعمال الهندسية والمقاولات للمشروعات البترولية، كما جرى بحث المساهمة في إقامة منظومة متكاملة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز داخل جنوب السودان التي تعتمد حاليا على استيراد أسطوانات البوتاجاز المعبأة، كما جرى الاتفاق على تدريب الكوادر البترولية من جنوب السودان في مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول المصري؛ لصقل مهاراتها واعطائها الخبرات اللازمة.

من جانبه أعرب وزير بترول جنوب السودان، عن تقديره لمصر التي تحرص على مساندة جنوب السودان والمساهمة في رفع معدلات التنمية واستغلال الثروات البترولية، من خلال تقديم كافة الخبرات التي تمتلكها الشركات المصرية في مجالات صناعة البترول.

وأشار إلى أن جنوب السودان تنتج حاليا ما يتراوح ما بين 150 - 170 ألف برميل بترول يوميًا وأنها تتطلع لزيادة مستويات الإنتاج من خلال خطط طموحة؛ للاستفادة من الاحتمالات المبشرة لديها، مؤكدا أن زيارته لمصر تعد فرصة تاريخية أمام جنوب السودان للاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول.

ووجه شوانق الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول لحضور مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة تحت رعاية الرئيس سيلفا كير يومى 29 و30 أكتوبر المقبل.

وشارك في جلسة المباحثات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشؤون البترول، والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.

وزير بترول جنوب السودان يزور بتروجيت ومصنع بوتاجاز القطامية

وعلى جانب آخر زار وزير بترول جنوب السودان عددًا من الشركات البترولية، حيث تفقد مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمنطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس، وكان في استقباله المهندس رأفت عبدالهادي رئيس الشركة الذى اصطحبه فى جولة للتعرف على مراحل عمل المصنع.

وقال الوزير، خلال الجولة، إن زيارته لهذا المصنع تمثل فرصة تاريخية لبلاده من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تعبئة أسطوانات البوتاجاز ممثلة في شركة بتروجاس، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتعاون مثمر في إقامة منظومة لتعبئة البوتاجاز وتوزيعه بجنوب السودان.

كما زار الوزير المقر الرئيسي لشركة بتروجيت وكان في استقباله المهندس وليد لطفي رئيس الشركة، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة الشركة وقدراتها في مجال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروعات البترول والغاز، وأبدى الوزير إعجابه بإمكانات الشركة كنموذج متميز للشركات المصرية العاملة في تنفيذ المشروعات البترولية.