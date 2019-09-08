زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مركز شباب "عين الصيرة" على خلفية واقعة زيادة كمية الكلور بحمام سباحة المركز، أثناء تدريب إحدى الأكاديميات بحمام السباحة، ما أدى إلى وجود حالات اختناق بسيطة انتقل على إثرها بعض الحالات إلى مستشفى القصر العيني ومستشفى الدمرداش.

ووجه "صبحي" ضرورة الاهتمام بالحماية المدنية والجانب الوقائي والبيئي بمراكز الشباب، لافتاً إلى ضرورة تعميم وحدات إسعافات أولية داخل مراكز الشباب، ووضع لائحة تشغيل موحدة لجميع حمامات السباحة بمراكز الشباب تضمن السلامة التامة لكافة مستخدمي حمامات السباحة داخل مراكز الشباب، في إطار استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب، وإمدادها بكافة المتطلبات التي تخدم مرتادي تلك المراكز من الشباب والنشء والأسر بما يحقق تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية.

وانتقل وزير الشباب لزيارة مصابي حمام السباحة بمستشفى الدمرداش والاطمئنان على حالة المصابين، وهم 4 حالات بمستشفى الدمرداش، مبينا أن جميع الحالات التي نقلت إلى مستشفى القصر العيني جرى فحصها وخروجها بعد الاطمئنان على حالاتها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه جرى إغلاق حمام السباحة بمركز شباب عين الصيرة، مبيناً أن النيابة فتحت تحقيقاً في الواقعة، كما شكلت وزارة الشباب والرياضة لجنة لفحص تفاصيل الواقعة.

رافق وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف البجيرمي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومصطفى منصور، وكيل وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب، والدكتور محمود لطفي صقر، مدير مركز السموم بمستشفى الدمرداش.