منح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسام الشكر من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده المبذولة في خدمة الحركة الكشفية المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى العربي الكشفي التاسع والعشرين والمنعقد بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أحمد الهنداوب الأمين العام للاتحاد الدولي للكشافة وعدد من قيادات الحركة الكشفية العالمية والعربية والمصرية.

وأكد وزير الشباب أهمية الحركة الكشفية داخل المجتمع وتأثيرها على النشء والشباب في تكوين الشخصية الإيجابية، وتنمية التنشئة الوطنية لديهم، مشيرا إلى دعم الوزارة للأنشطة والفعاليات الكشفية المتنوعة التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، علاوة على إقامة المعسكرات الكشفية داخل المنشآت الشبابية والرياضية على مدار العام.

وأثني صبحي، على فعاليات الملتقى العربي الكشفي التاسع والعشرين المنعقد بمدينة شرم الشيخ والجلسات والأنشطة المتنوعة التي يتضمنها المؤتمر لمناقشة إسهام الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.