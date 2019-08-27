قال اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم، إنه جرى متابعة نشاط مدرسة حمام السباحة، الذي جرى إنشاؤه بالاستراحة الممتازة في حي الأمل بمركز الخارجة التابع لمحافظة الوادى الجديد، بعد انتهاء أعمال تنفيذ حمام السباحة المقام كمتنفس ترفيهي للمواطنين من أبناء مدينة الخارجة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التشغيل التجريبي للمدرسة، بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية وجميع الجهات المختصة، لدراسة كيفية تشغيل مدرسة للسباحة به، من توفير معلمين للسباحة وغطاسين واتباع أساليب الأمن والأمان حرصا على سلامة صغار الزائرين، بالإضافة إلى إنشاء كافتيريا بالنظام البيئي بالموقع وتخصيص مساحة لانتظار سيارات وتمهيدها ورصفها وكذلك دراسة إنشاء منطقة لألعاب الأطفال وتجهيزها وإنشاء شاليهات مفتوحة بالنظام البيئي، للحفاظ على خصوصية الأسر من رواد حمام السباحة بعد تشغيله وتجميل الموقع العام وتوفير عمالة للاهتمام الدائم به.