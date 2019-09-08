قُتل القيادي الإرهابي المرتبط بتنظيم "القاعدة" الفيتوري نصر الدباشي، خلال مواجهات مع "الجيش الوطني الليبي" في محور عين زارة جنوب العاصمة الليبية "طرابلس".

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم، أن القيادي المتطرف نصر الدباشي قتل، عندما كان يقاتل ضمن قوات حكومة "الوفاق الوطني"، خلال مواجهات مع الجيش الوطني الليبي في محور "عين زارة" جنوب طرابلس، موضحة أن الفيتوري "31 سنة"، أحد أهم عناصر "الجماعة الليبية المقاتلة" الموالي لتنظيم القاعدة، وهو مطلوب من مكتب النائب الليبي في تهم خطف وابتزاز وإتجار بالبشر إلى جانب جرائم قتل مسجلة ضده.