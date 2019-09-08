توفي أحد المرشحين لمجلس نواب مقاطعة "فولجوجراد" جنوب غربي روسيا والمرشح عن الحزب الشيوعي فاديم تشيستياكوف، بعد تفقده للجان الاقتراع اليوم.

وقال سكرتير لجنة الانتخابات بالمقاطعة، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن أحد مرشحي الأحزاب لمجلس نواب المقاطعة، توفي بعد زيارته للجان الاقتراع، وهو من مواليد عام 1969، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

جدير بالذكر، أنه تجرى اليوم انتخابات على مستويات مختلفة في 85 إقليمًا روسيًا، وأدلى الروس بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد لانتخاب ممثّليهم المحلّيين، وجرت انتخابات بلديّة ومحلية في كلّ أنحاء البلاد إلى جانب العاصمة الروسية موسكو، بمناسبة الذكرى الـ 872 لتأسيسها حسب السلطات، وغداة تبادل روسيا وأوكرانيا سبعين سجيناً في تطوّر لقي ترحيب جميع الأطراف باعتباره خطوة أولى نحو حلّ النزاع القائم بين البلدين منذ العام 2014، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".