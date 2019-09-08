أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، تأجيل لقاء أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، إن اللقاء تأجل، بسبب استكمال أمير الكويت للفحوصات الطبية بداخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولم يحدد الديوان الأمير الكويتي، الموعد الجديد للقاء أمير الكويت بالرئيس الأمريكي، وأشار إلى أنه سيحدد لاحقا، ووصل أمير دولة الكويت، عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية، وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من شهر أغسطس الماضي، أن أمير الكويت، تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، في 26 أغسطس الماضي، حيث استقبل ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.