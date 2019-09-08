10 أيام متواصلة من الخوف، عاشها أفراد أسرة واحدة مقيمة بقرية «كفر تيدا»، التابعة لمركز سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، عقب اشتعال النيران دون أسباب معلومة فى منزلين متلاصقين، أحدهما مكون من طابقين، ما دفع أفراد الأسرة لهجر المنزلين وافتراش الشوارع.

أمام المنزل، فى زاوية متهدمة، جلس محمد سعد الخولى، شيخ خفر، صاحب المنزلين، وإلى جواره بعض أبناء القرية، يفترشون الأرض جميعاً بجوار الأثاث الذى التهمته النيران: «فوجئت باشتعال حريق فى المنزلين دون سبب، فى البداية ظننت أن إحدى نساء المنزل أشعلت البوتاجاز أو الفرن، لكنى تأكدت من عدم إيقاد أى نار بالمنزل، وامتدت الحرائق للطابق الثانى حيث يسكن نجلى واستطعنا إطفاءها بمساعدة الجيران، إلا أن الحريق تجدد مرات عدة، ما دعانى لتحرير محضر فى مركز الشرطة».

وأضاف «سعد»، نجل شيخ الخفر، لـ«الوطن»: «بيوتنا راحت والعفش انتهى، أول مرة نشوف الوضع ده، النار تشتعل تلقائياً دون سبب ولم يستطع أحد تقديم تفسير مقنع، لجأنا للشيوخ، إلا أن النيران تتجدد بشكل دائم، وكل مرة تشتعل فى مكان مختلف، الناس كلها قالت ده جن، جبنا شيخ أخد فلوس كتير لكن دون فائدة، ومحدش عارف السبب، النساء تركن القرية والأطفال أقاموا لدى أقاربنا فى قرى مجاورة، ونحن نفترش الأرض أمام المنزل ومنازل الجيران، حالنا لا يسر عدو ولا حبيب، الشئون الاجتماعية عملت معاينة والشرطة كمان، وكل اللى عاوزينه نعرف السبب إيه».