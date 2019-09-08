لقي شاب مصرعه أثناء مشاركته في إخماد حريق بمنزل جاره بقرية أولاد بهيج مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج.

وجرى استخراج الجثة من داخل المنزل، ونقلها إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بمنزل بقرية أولاد بهيج.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى المنطقة، وتبين من الفحص أن النيران اندلعت بمنزل حسن فهمي، عانل بسبب ماس كهربائي، وأثناء مشاركة حمدي أبو السعود، 28 عاما، حاصل على دبلوم في إخماد النيران لقي مصرعه.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه صعد إلى سطح المنزل، محاولا إخماد النيران، إلا أنه اختل توازنه وسقط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واستخراج الجثة.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.