الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أثناء مرورها على أحد المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحيةبقوائم الانتظار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مبادرة قوائم الانتظار مستمرة لمنع وجود تراكمات بالقوائم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن العمل على قوائم الانتظار كان على شقين الأول ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، مع منع تكون قوائم انتظار جديدة.

وتابع أنه منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2018 وحتى أمس جرى إجراء 229 ألف عملية جراحية ما بين اختصاصات القلب والرمد والمخ والأعصاب والعظام وزراعات الكلى والقوقعة وزراعة كبد.

وتابع أن 3700 حالة تم تحويلها بعد مناظرتها للتأكد من أنهم يحتاجون علاجا دوائيا وتحويلهم للعلاج بدلا من التدخل الجراحي، مشيرا إلى أن القسطرة القلبية تصدرت العلميات وقائمتها في التخصصات الجراحية اللي تم إجراؤها بنسبة 45% وجراحات الرمد بنسبة 32% والقلب المفتوح 44%.

وأوضح أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 64% من العمليات الجراحية التي وتلاها المستشفيات الجامعية بحوالي 27%.

وأشار إلى أن كلية الطلب الملكية البريطانية تعمل على تفعيل برنامج مخصص لأطباء الأسرة في مصر، بشكل دبلومة معتمدة يتم تحولها إلى زمالة، موضحا أنه جرى تدريب 70 طبيبا، مع استهداف تخريج ألف طبيب للعمل بطب الأسرة.