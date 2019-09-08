أعلنت وسائل إعلام لبنانية رسمية، العثور على جثة مسؤول سابق في "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم، في الضاحية الجنوبية من بيروت، معقل الميليشيات، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل وفاة علي حاطوم، فيما بدأ الطب الشرعي مهامه لتحديد أسباب الوفاة التي وقعت داخل شقته في منطقة برج البراجنة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ولم يكشف حتى الآن عن ظروف وفاته، فيما يتوقع أن يصدر حزب الله بيانا يوضح فيه أسبابها. وتحدثت مواقع إخبارية لبنانية عن فرضية اغتيال حاطوم داخل منزله، فيما تناولت مصادر أخرى احتمال الانتحار.

وكان حاطوم القائد السابق للقطاع الثاني من ميليشيات "حزب الله"، في برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، وشغل مسؤولية قيادية فيما يعرف بسرايا المقاومة التابعة لحزب الله. جدير بالذكر، أن الضاحية الجنوبية لبيروت، تشهد إجراءات أمنية استثنائية غير مسبوقة على مداخلها وفي شوارعها، مع اقتراب يوم العاشر من محرم، حيث تحيي الطائفة الشيعية ذكرى عاشوراء.