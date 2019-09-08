قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن تركيب المتحف المصري الكبير معقد للغاية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن السلامة الإنشائية تمت مراعاتها بنسبة كبيرة وهذا ما أكسب العاملين بالمشروع خبرة كبيرة.

وتابع أن شركات مصرية هي من تقوم على إنشاء المتحف وتشطيبه تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، موضحا أن العمل سينتهي في الميعاد المحدد له.

واستطرد أن هناك حرصا كبيرا أثناء عملية نقل الآثار من المخازن، موضحا أن تغليف الآثار علم هام للغاية وتتم عملية النقل على أسس علمية سليمة، ونستخدم وحدات مضادة للاهتزازات.

وأشار إلى أن أكثر القطع التي استغرقت وقتا في نقلها وصعوبة شديدة هي العجلات الحربية للملك توت عنخ أمون.