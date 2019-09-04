تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وسيناريوهات تنفيذ هذا الحدث، واستعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف الكبير، واللواء أحمد خليفة مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مسؤولي عدد من الجهات المعنية.

‎وقال مدبولي، إن هذا الاجتماع يأتي بعد أسبوع واحد من عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة وجميع أجهزتها بالعمل على إقامة وتنظيم حدثا عالميا يليق بافتتاح هذا المتحف، بحيث يكون مبهرا معبرا عن عراقة مصر وحضارتها، عاكسا لتقدم مصر الحديثة.

‎وعرض اللواء أحمد خليفة، خلال الاجتماع، عددا من الشركات العالمية المتخصصة في إقامة وتنظيم الأحداث والافتتاحات العالمية الكبرى في العديد من المجالات التراثية والثقافية والرياضية، المقترح دعوتها للمشاركة في تنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

‎كما قدم اللواء عاطف مفتاح عرضا، أشار خلاله إلى الخطة الزمنية لاستقدام شركات تنظيم وترويج فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحاً أنها تتضمن توقيتات محددة لاختيار القائمة المختصرة للشركات، وتقديم الدعوة لهذه الشركات للحضور واستلام المعلومات اللازمة، فضلا عن قيام الشركات المرشحة بزيارة الموقع وتقديم العروض الفنية الأولية، لعرضها على اللجنة الرئيسية لاختيار الأنسب من الشركات وتقديم الملاحظات.

وتضمنت الخطة الزمنية توقيت استعراض العروض النهائية الفنية والمالية، تمهيداً للعرض النهائي على اللجنة الرئيسية لاختيار أفضل الفعاليات، والوصول إلى الاختيار والتعاقد مع الشركة الأفضل، على أن تبدأ الشركة التي جرى اختيارها العمل مع بداية عام 2020.

‎واستعرض الاجتماع الموقف الخاص بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والخطوات والإجراءات الجاري اتخاذها لتطويرها ورفع كفاءتها، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، حيث تمت الإشارة إلى المشروعات الخاصة بالطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف، بما يسهم في تيسير حركة الوصول إلى المتحف الكبير والقضاء على أي اختناقات مرورية من الممكن أن تحدث فى هذه المنطقة.

‎وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية على أعلى مستوى، فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذى يعتبر حدثا ثقافيا كبيرا يهتم به العالم، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية بشكل كبير.