محافظ الإسكندرية يكلف بتحديد أسماء المسئولين عن تطهير الشنايش

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورؤساء الأحياء بتحديد أماكن الشنايش وأكوادها وتحديد أسماء المسئولين عن تطهيرها سواء من الأحياء أو من شركة الصرف الصحي، لمحاسبة أي مقصر في حالة حدوث انسداد في الشنايش خلال موسم الأمطار.

وأكد قنصوه خلال الاجتماع الدوري مع مسئولي شركة الصرف الصحي لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، أنه سيتم المرور على شنايش الأمطار واختبارها قبل أي نوة.

وخلال الاجتماع، استعرضت شركة الصرف الصحي نسب تطهير الشنايش على مستوى الأحياء حتى يوم 5 سبتمبر الجاري، حيث بلغت نسبة تطهير شنايش الأمطار بحي منتزه ثان 72%، ونسبة تطهير الشنايش في منتزه أول بلغت 91%، أما حي شرق فقد بلغت نسبه تطهير الشنايش به 98%، وقد بلغت نسبة تطهير الشنايش بحي وسط 91%، أما عن حي العجمي فإن نسبة تطهير الشنايش به 58%، و حي غرب بلغت نسبة التطهير به 77%، و حي الجمرك فقد بلغت نسبة تطهير الشنايش به 75%، و في العامرية 74%.

واستعرضت شركة الصرف الصحي موقف مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة والتي من بينها مشروع تطهير منطقة أم زغيو حيث تم توضيح ما يتم في أعمال الكشف عن المطابق بالمنطقة كما تم الإنتهاء من تطهير 30 مطبق من محطة 2 وحتى تسكو، و جاري رفع كفاءة سور محطة البيئة، وعمل بيارة، وإنشاء خط انحدار من محطة 2 وحتى محطة البيئة، وإنشاء خط طرد من محطة البيئة وحتى محطة معالجة كم 21، كما أوضحت الشركة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ليتم تلافيها.