أصيب جزار، مقيم مركز ببا جنوب بني سويف، اليوم، بجرح نافذ بالبطن وتهتك بالغشاء البريتونى واشتباه نزيف بالبطن والحوض وقطع بالأمعاء، بالخطأ، أثناء محاولته ذبح ماشية بسكين، ونقل المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بوردو بلاغ من مستشفى بنى سويف العام باستقبالها "عبد العال . س .ع" 47 عام، جزار، مقيم غياضة الغربية دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ بالبطن وتهتك بالغشاء البريتونى واشتباه نزيف بالبطن والحوض وقطع بالأمعاء، و تم حجزه لإجراء عملية استكشاف.

وتبين من الانتقال والفحص وسؤال شقيقه ويدعى "طلعت" 58 عام، موظف بمديرية الصحة، مقيم بذات العنوان، أنه أثناء قيام شقيقه المصاب بذبح ماشية بسلاح أبيض "سكين" اصطدم السلاح ببطنه عن طريق الخطأ، وأصاب نفسه، ولا يتهم أحد ونفي الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5242 إداري مركز شرطة ببا.