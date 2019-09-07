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صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا على مستوى العالم

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انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول لروتاري مصر من شرم الشيخ بأكتوبر المقبل

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