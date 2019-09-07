أصيبت طالبة بالمرحلة الثانوية تقيم بمدينة بني سويف، باشتباه تسمم غذائي، نُقلت على أثرها لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى مأمور قسم شرطة بني سويف بلاغا من مستشفي بني سويف التخصصي، بوصول "رحمة . م . م"، 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي، مقيمة حي الغمراوي، دائرة القسم، مصابة بحالة تسمم، إدعاء تناول مادة سامة "سم فئران" والحالة العامة دون المتوسط.

وتبين من التحريات وبالانتقال والفحص وسؤالها، قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت خبز متواجد بجوار مبيد حشري " سم فئران " فشعرت بحالة إعياء، ونقلت على أثر ذلك للمستشفي، ولم تتهم أحد.

كما تبين أنه وبسؤال والدة المصابة، وتدعى " ح . ب . ع"، 45 عاما، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أيدت مضمون ذات الأقوال، ولم تتهم أحد.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4433 إداري قسم شرطة بني سويف.