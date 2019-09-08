الإسكان: تسهيلات لدفع غرامات التصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك حالات يرفض فيها طلب التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أنه على المتقدم استيفاء كل المستندات المطلوبة في اللائحة التنفيذية، موضحا أن اللجنة الفنية ستبحث بعد ذلك عن أي مستند غير موجود.

وأشار إلى أنه لابد أن يقبل التصالح في تلك الحالة بشرط أن يدفع مقدم الطلب الغرامة خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، وفي حالة تأخره عن الدفع ساعة واحدة بعد الـ 60 يوما يُرفض التصالح.

واستطرد أنه جرى وضع تسهيلات لدفع الغرامات بدفعة مقدمة ثم الدفع بأقساط ربع سنوية، وإذا استنفذت المدة ولم يدفع الأقساط يرفض التصالح.