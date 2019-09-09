قال المهندس أشرف فرج، وكيل أول وزارة البترول، إن تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز هو الحل الوحيد لإنقاذ مصر من مشكلة البنزين.

وأضاف فرج، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان توفير خليط من الطاقة في كل المنتجات لعدم الاعتماد على مصدر واحد، كذلك تحاول بقدر الإمكان تقليل الضغط على البنزين وتحويل عدد كبير من السيارات للغاز الطبيعي للتقليل الضغط على البنزين.

وتابع أنه لا بد من وجود ترويج وتشجيع للمواطن لتحويل سيارته إلى الغاز الطبيعي وتوعيته بأهمية ذلك على المستويين البيئي والمالي، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديا كبيرا في الحفاظ على حجم إنتاجها من الغاز في الأعوام المقبلة.

وأوضح أن مصر تمتلك فائضا من إنتاج الغاز ولا بد من الحفاظ عليه.