قال الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، إن نسب الأمية انخفضت في مصر 18% عن العام الماضي.

وأضاف عمري، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع الشركاء المختلفين سواء من الوزارت المختلفة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص يقومون بإنجاز كبير في مجال محو الأمية.

وتابع أن العقبة الأولى في مجال تعليم الكبار هو عزوف الشخص عن التعلم نظرًا لكبر سنه، "عشان كده بنبحث الآن في إيجاد حوافز حقيقية لالتحاقه بفصول محو الأمية".

وأوضح: "نحاول نوفر له تعليم صنعة أو مهنة حرفية أو يدوية بفصول محو الأمية واستطاعوا منه أن يصلوا للمرحلة الجامعية وما بعد الجامعية، ومنهم من فتح مشروع بناء على ما تعلمه بفصول محو الأمية".

وأشار إلى أن معظم الأميين من السيدات والفتيات، وكذلك معظم من يلتحق بفصول محو الأمية من السيدات والفتيات.