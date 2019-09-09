قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن مصر تتجه من توريد القطن إلى صناعة منتجات قطنية عالية الجودة وتصديرها.

وأضاف مصطفى، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أنه لا بد من الحفاظ على الميزة التي يتمتع بها القطن المصري، "بدل تصدير القطن للخارج خام وبعدين العملاء يرجعوا يصدروهولنا تاني في صورة منسوجات بأسعار عالية فلازم نصنعه وبعدين نصدره".

وتابع أن الماكينات الموجودة حاليا قديمة وحاليا نعمل على شراء ماكينات جديدة لإنتاج قطن مصري عالي الجودة ينافس في الأسواق العالمية.

وواصل مصطفى أن الخطة التحديثية محسوبة بشكل شديدة للغاية وتحديد كل جزء في المصانع والشركات، "فيه ماكينات هتطلع خالص من الخدمة ستباع خردة وأخرى حديثة إلى حد ما هيحصلها تحديث والباقي هييجي من الخارج من أفضل موردين على مستوى العالم".