التفاصيل الكاملة لغرق سفينة بضائع بالقرب من ميناء ولاية جورجيا

أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل الأمريكية، أن سفينة بضائع غرقت أمس الأحد، أثر اشتعال النيران بها قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية.

وتم اعتبار أربعة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين بعد انقلاب سفينة شحن كبيرة واشتعلت فيها النيران بالقرب من ميناء كبير في جورجيا في وقت مبكر أمس الأحد.

وقال خفر السواحل الأمريكية إنه تم إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة وتم نقلهم على متن طائرة الإنقاذ، وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم باستثناء أربعة من السفينة اعتبروا في عداد المفقودين، وقال الكولونيل هودلين في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الأحد: "ما زلنا نجري عمليات الإنقاذ، وما زالوا يفعلون ما بوسعهم، إنه وضع معقد"، وفقا لـ"foxnews".

كانت السفينة تغادر مقاطعة برونزويك بكندا حينما انحرفت بشدة إلى جانبها في وقت مبكر أمس الأحد، وقال خفر السواحل الأمريكية إنه تم إخطار من خلال مكالمة 911 في حوالي الساعة 2 صباحا خفر السواحل عن انقلاب سفينة، وقال قائد قطاع خفر السواحل النقيب جون ريد، إن رجال الإنقاذ لاحظوا أن الدخان والنيران بدأت في الظهور مع اقترابهم من مكان الحادث، وقيَّموا الوضع بأنه "محفوف بالمخاطر للغاية" ويمنعهم الذهاب إلى داخل السفينة لتحديد موقع أفراد الطاقم الأربعة المفقودين.

وأضاف ريد للصحفيين: "بمجرد أن يستقروا على السفينة، سيحاولون الدخول لاستيعاب الأربعة الباقين على متنها"، وقال ريد إن الحريق شوهد خارج منطقة السفينة على ظهر الباخرة ونتج عنه دخان أسود، في الساعات التي انقضت منذ انقلابها، وتوقف الدخان لكن المسؤولين لم يحددوا بعد أن الحريق تم إخماده.

وقال ضابط بالصف الثاني من الدرجة الثالثة يدعى ريان ديكنسون لـ"وكالة أسوشيتيد برس"، إنه ليس معروفًا ما إذا كانت الأحوال الجوية تسببت في انحسار السفينة بسبب هبوط إعصار "دوريان" على ساحل جورجيا الأسبوع الماضي قبل أن تنخفض درجة الإعصار، مضيفا أنه لم يعرف ما إذا كانت هناك إصابات على متن الطائرة.

وذكر قائد وحدة السلامة البحرية التابعة لخفر السواحل نور ويت، في مؤتمر صحفي ظهر يوم الأحد، إن الحادث ما زال قيد التحقيق، وحتى الآن لا يبدو أن السفينة المنكوبة تشكل خطراً على التلوث في المجاري المائية بالمنطقة، وبالرغم من ذلك وضع المسؤولون خطة للتخفيف من التلوث في حالة تغيير شيء ما.

وتم بناء السفينة وهي حاملة مركبات في عام 2017 وتبحر تحت علم جزر مارشال، ومالك السفينة المسجل هو شركة كورية جنوبية، وفقًا لموقع "vesselfinder".