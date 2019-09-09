عاطف: القضاء على قوائم انتظار العمليات لـ230 ألف مواطن بـ2.2 مليار جنيه

وصف الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرف عمليات مبادرة إنهاء عمليات قوائم الانتظار، المبادرة بأنها مشروع قومي ونقلة نوعية في تقديم الخدمة الطبية في مصر.

وقال عاطف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، إن 9 تخصصات جراحية طبية كانت تعتبر من أصعب المشكلات الطبية التي تواجه المريض المصري.

وكشف عاطف أن المواطنين الذين تم إجراء جراحات لهم تجاوزوا 230 ألف مواطن، لافتًا إلى أن تكلفة هذه الجراحات وصلت لـ2.2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن العمليات شملت عمليات قسطرة قلبية شغلت نسبة 45.5% وأن عمليات الرمد وصلت لـ32% وجراحات القلب المفتوح وصلت لـ7% وجراحات الأورام بلغت 5% وجراحات العظام وصلت لـ4.5%.