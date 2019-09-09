حملة فيروس سي: فحص 76 ألف أجنبي أغلبهم أفارقة وعرب.. والعلاج مجانا

قال الدكتور إيهاب كمال مدير حملة مسح فيروس سي للأجانب، إن وزيرة الصحة أمرت بإجراء المسح الطبي لحملة 100 مليون صحة على ضيوف مصر من الأجانب ومعاملتهم معاملة المصريين.

وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن أي شخص من ضيوف مصر يمكنه إجراء الكشف الطبي للاطمئنان على نفسه، لافتًا إلى أن نقاط المسح الموجودة بـ27 محافظة ترحب بكل الأجانب مهما كانت ظروف دخوله البلاد أو التأشيرة الحاصل عليها.

وأوضح مدير الحملة أن الحملة تجري الكشف على الأجسام المضادة لفيروس سي وأنه حال اكتشاف وجود الفيروس يتم تحويل الوافد لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة ومن ثم صرف العلاج له بشكل مجاني.

وكشف "كمال" عن أكثر الجنسيات التي تم إجراء الكشف عليها، مشيرًا إلى أن مواطني الدول الأفريقية المقيمين في مصر شغلوا المركز الأول، ومن ثم مواطني الدول العربية، لافتًا إلى أن مواطني دول أوروبية أجروا الفحص بالفعل.

وأوضح كمال أنه تم الكشف على 76 ألف مواطن أجنبي، لافتًا إلى أنه يتم صرف العلاج للمرضى منهم مجانًا، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت "كول سنتر" بلغات مختلفة للتواصل مع المرضى الأجانب للتيسير عليهم.