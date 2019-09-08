قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المقيمين في مصر، غير الحاملين لجنسيتها يحظون بنفس المعاملة التي يحظى بها المصريون فيما يتعلق بمبادرة "100 مليون صحة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "نستهدف مسح المقيمين بها من سن الأطفال ذوي 12 عامًا حتى 18 عامًا، والكبار من 18 عامًا دون وجود حد أقصى، حيث تم زيادة مدة الفحص حتى نهاية العام الجاري".

وتابع، أن الحالات المصابة يجرى تحويلها إلى وحدات الفيروسات الكبدية لتلقي العلاج مجانًا، مشيرًا إلى أنه جرى فحص أكثر من 77 ألف مقيم بمصر لا يحمل جنسيتها، كان أكثرهم من السوريين والفلسطينيين والسودانيين، بالمجان، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مبادرة 100 مليون صحة.

وأردف، أنه منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2018 وحتى أمس جرى إجراء 229 ألف عملية جراحية ما بين اختصاصات القلب والرمد والمخ والأعصاب والعظام وزراعات الكلى والقوقعة وزراعة كبد.