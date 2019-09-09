أكد الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، أن الطاقة النووية الكهربية تعتبر خيارًا حيويًا له أهمية استراتجية لمصر خلال المرحلة المقبلة للوفاء بالتزاماتها المتزايدة من الطاقة الكهربية.

وأضاف عزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الخيار النووي لمصر يسمح بالحفاظ على موارد البترول والغاز باعتبار أنه لا بديل عنهما لصناعة البتروكيماويات والأسمدة.

وأوضح عزيز أن محطة الضبعة النووية ستسمح بالارتقاء بمعايير الجودة، مشددًا على تواجد عنصر الأمان لدى محطة الضبعة والتي تنتمي للجيل الثالث في تقدم معايير الأمان في المفاعلات (خرسانة 1.5 متر + فراغ + خرسانة 1.5 متر والجدار مزدوج وعرضه 3 متر) لافتًا إلى أن تصميم المفاعل النووي يمكنه مواجهة أعلى الأعاصير وأعلى تسونامي قد يتخليه إنسان، وأيضًا يمكنه مواجهة أعتى الزلازل وأنه يستطيع أيضًا مقاومة اصطدام الطائرات به.

وأشار عضو مجلس الطاقة العالمي إلى أن مفاعل الضبعة إلكتروني بالكامل ولا يسمح بالتدخل البشري ونسبة الخطأ فيه صفر، لافتًا إلى أنه يغلق قلب المفاعل أتوماتيكًا حال تعرضه للطوارئ أو الخطر.