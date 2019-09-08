قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية.

وشدد الرئيس على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدًا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي؛ للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر فضلا عن تنويع مزيج الطاقة.

كما اطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق للعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.