تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الاثنين 9 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزير الخارجية يقوم بزيارة السودان

يقوم سامح شكري وزير الخارجية، بزيارة للسودان يلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "خليتي حلوان والجيزة"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خليتي حلوان والجيزة"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان بمعهد امناء الشرطة.

مركز النيل للإعلام ينظم دورة تدريبية

ينظم مركز النيل للإعلام التابع إلى الهيئة العامة للاستعلامات دورة تدريبية لصقل وتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين.

ورشة مجانية للأطفال والصغار بعنوان "أهلا بالمدارس" في بيت السناري

ينظم بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة مجانية للأطفال والصغار بعنوان "أهلا بالمدارس" بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد 2019/2020.

اجتماع مسؤولين حكوميين وخبراء في التغير المناخي لبحث فرص معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ

يجتمع مسؤولون حكوميون وخبراء في التغير المناخي من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إضافة إلى شركاء موارد من المنطقة والعالم لبحث فرص معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه.

الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة القاهرة

تجري جامعة القاهرة الكشف الطبى للطلاب الجدد بكلية الحاسبات.

آخر ميعاد لقبول تظلمات الطلاب المتظلمين من نتائجهم للقبول بمدارس المتفوقين

اليوم آخر ميعاد لقبول تظلمات الطلاب المتظلمين من نتائجهم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

انعقاد مؤتمر "المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة"

تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، مؤتمرا تحت عنوان "المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادى للمرأة.

الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية تنظم احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة

تنظم الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة أعضاء رحلة جريدة "الجمهورية" إلى أوروبا، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور يوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ماتياس كناوت رئيس الجامعة.

مؤتمر "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات" بالسعودية

بمشاركة مصرية.. السعودية تحتضن مؤتمراً عالمياً حول "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات".

حفل مناقشة وتوقيع روايتى "الفيل الأزرق" و"تراب الماس" بنادي القصة

يستضيف نادى القصة بالجزيرة، حفل مناقشة وتوقيع روايتى "الفيل الأزرق" و"تراب الماس" للروائى والسينارست الشاب أحمد مراد، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة السينما بنادى الجزيرة.

بدء فعاليات الدورة رقم 32 لمعرض صحاري

تبدأ فعاليات الدورة رقم 32 لمعرض صحاري الأكبر والأهم في القطاع الزراعي بمصر وقارة أفريقيا، ويستمر حتى 12 سبتمبر لعام 2019، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ندوة "في محبة القراءة" بدار بتانة

تستضيف دار بتانة ندوة بعنوان "في محبة القراءة" في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور الكاتب والناقد إيهاب الملاح والكاتب أحمد مدحت سليم، ويدير الندوة مدير نادي القراء المحترفين، الصحفي إسلام وهبان.

اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين تعقد ندوة

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "ملاحم الكوماندوز"، للكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ، بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

ندوة لمناقشة رواية "سيرة القسوة والغياب" بنادي القصة

ينظم نادى القصة، في تمام الساعة السابعة مساء، ندوة لمناقشة رواية "سيرة القسوة والغياب"، للكاتب محمود فهمي، والصادرة عن صفصافة للنشر ؛ يناقش الرواية كل من الدكتورة عفاف عبد المعطى والدكتور رضا عطية ويدير الندوة القاص حسن الجوخ.

حفل تسليم شهادات التقدير والتميز التي منحتها لجان التحكيم في المهرجان القومي للمسرح

يستضيف مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية حفل تسليم شهادات التقدير والتميز التي منحتها لجان التحكيم في المهرجان القومي للمسرح في حفل الختام، وذلك بحضور رئيس المهرجان النجم أحمد عبد العزيز ومدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء لجان تحكيم مسابقات المهرجان المختلة.

ندوة "فن التغلب على الخلافات الزوجية" بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك ندوة بعنوان "فن التغلب على الخلافات الزوجية" وتقدم الندوة حنان الشناوى أخصائية علم النفس ومدربة الطاقة الحيوية، وتقام الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

حفل فريق "كاريزما باند" بساقية الصاوي

يستضيف مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى حفلا لفريق "كاريزما باند" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

حفل ريسيتال جيتار لـ إلهامي خورشيد في دار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفل ريسيتال جيتار للفنان إلهامي خورشيد وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .