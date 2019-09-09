ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أنّ العمليات جارية حاليا لإنقاذ 4 مواطنين يعتقد بأنّهم ظلوا محاصرين في سفينة انقلبت على جانبها الأيسر في الساحل الشرقي في الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إلى أنّه يعتقد أنّ 4 كوريين جنوبيين محبوسين داخل غرفة المحرك في سفينة "جولدن راي (Golden Ray)"، الناقلة التابعة لشركة هيونداي جلوبيس، الشركة اللوجيستية لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية.

ووفقا للوزارة، تم إنقاذ 20 شخصا من إجمالي طاقم السفينة البالغ عددهم 24، بعد مرور 10 ساعات من وقوع الحادث.

وتعرضت السفينة لميلان بقدر 80 درجة في المياه على بعد 1.6 كيلومتر عن ميناء في برونزويك بولاية جورجيا أمس الأحد، ولم يوضح خفر السواحل الأمريكي الذي يقود حاليا عملية الإنقاذ بعد السبب الدقيق في الحادث.

وعقب الحادث، أرسلت القنصلية الكورية الجنوبية العامة فريقا إلى موقع الحادث، بالتعاون مع الوزارات والوكالات المعنية، لإنقاذ العالقين الكوريين وتقديم الدعم لهم ولأسر الضحايا.