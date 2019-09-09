ذكرت مصادر، أنَّ اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية تقدم باستقالته من منصبه مساء أمس، موضحة أنَّه غادر مكتبه "في هدوء" متوجهًا إلى القاهرة.

مصادر ترجح تولي نائب محافظ الإسماعيلة مهام "عثمان" مؤقتا

ورجحت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ يتولى المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، بمهام أعمال المحافظ وإدارة شؤون الديوان؛ وذلك لحين صدور قرار بتعيين محافظ جديد والبت في الاستقالة.

موظفون بديوان محافظة الإسماعيلة: اتفاجئنا.. وعرفنا بعد مغادرته بساعات

وعلقت مجموعة من قيادات الجهاز التنفيذي والعاملين بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلة، على قرار استقالة محافظ الإسماعيلية، مبينة أنَّ رحيله كان مفاجئا لهم موضحين أنَّهم لم يكونوا على علم بالاستقالة، بل علموا بعد مغادرته بعدة ساعات، خاصة أنَّه أجرى زيارة ميدانية صباح أمس إلى مدينة "المستقبل"، ليغادر في مساء اليوم ذاته دون إخطار أحد منهم.