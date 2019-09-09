"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض مسرحية "المتفائل"، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- حفل كاريزما باند بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وسعر التذكرة 42 جنيهًا.

- حفل كاريوكي في "9 شارع عدلي" الساعة 6 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل Egyptian Project في "كايرو جاز كلوب" الساعة 10 مساءً، والدخول الدعوات.

- حفل ريسيتال جيتار إلهامي خورشيد على المسرح المكشوف الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

- حفل المطربة مي عبدالعزيز في "رووم سبيس" التجمع الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- عرض فيلم The favourite 2018 في دار هن للنشر الساعة 7 مساءً، وسعر الدخول 10 جنيهات.