شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس، الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي لأمراض الكبد في أفريقيا 2019، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وخبراء وباحثين من مصر والقارة الأفريقية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفي كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر، أكد عبدالغفار أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات العلمية في مكافحة تفشي أمراض الكبد في القارة الأفريقية، مشيدا بالتكاتف العلمي بين مصر ودول القارة في مكافحة الأمراض المتوطنة في أفريقيا، من أجل الوصول إلى قارة خالية من الأمراض والأوبئة.

وأوضح وزير التعليم العالي أنّ الصحة وتحسين حياة الإنسان أهم التحديات الأفريقية، ومن الضروري أن تدعم دول القارة البحث العلمي الذي يعمل على تحسين صحة الشعوب الأفريقية، اتفاقا مع أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي 2063، موضحا أن مصر تؤدي دورها في تبادل خبراتها في مجال مكافحة الكبد الوبائي سي، وتنظيم حملة 100 مليون صحة من خلال التنسيق مع الدول الأفريقية، كما نظمت عدة ورش عمل تضم المتخصصين في القارة الأفريقية، لتبادل الخبرة ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى كل دول أفريقيا، وتقديم دورات تدريبية للأطباء الأفارقة في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الوزير أنّ مصر نظمت مؤتمر الصحة الأفريقي الأول تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع العام الحالي، وكان من أهم توصياته تدعيم شبكة كليات الطب في أفريقيا ودعم البحث الطبي الذي يعمل على تحسين صحة الإنسان، كما عرضت مصر خلاله استراتيجية الطب الإلكتروني، وإمكانية تقديم مصر جراحات تكنولوجية وملاحظات طبية ودورات تدريبية من خلال الإنترنت لدول القارة.

وأوضح عبدالغفار أنّ كليات الطب المصرية نظمت قوافل طبية لأفريقيا تم خلالها فحص 1000 حالة وإجراء أكثر من 600 عملية جراحية في مختلف بلدان أفريقيا، ومن المتوقع زيادة هذا العدد كتجربة تشاركية من مصر لتحسين صحة الأشقاء الأفارقة.

يذكر أنّ المؤتمر الدولي لأمراض الكبد في أفريقيا 2019، الذي تنظمه جمعية علم الفيروسات بالتعاون مع جامعة عين شمس والجمعيات المحلية COLDA يهدف لتمكين أخصائي الرعاية الصحية في أفريقيا من تشخيص أمراض الكبد، والوقاية منها ومعالجتها لتحسين حياة المرضى في أفريقيا، ودعم التعاون وتوفير مساحة أمام الأطباء والباحثين وصانعي السياسات ورجال الصناعة وأخصائي الرعاية الصحية في أفريقيا، لتبادل المعرفة بالنسبة لآخر التطورات المعملية والتجارب الجديدة المتعلقة بأمراض الكبد.