المصادفة أنقذت سائق توك توك من الشروع فى قتله والسرقة بالإكراه، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أنه أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدائري أعلى كوبري مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، شاهدوا شخصان يستقلان دراجة نارية يستوقفان قائد مركبة "توك توك" والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، والاستيلاء منه على مركبة (التوك توك).

وفور مشاهدتهما للقوة قاما بالفرار مُستقلين الدراجة النارية ومركبة التوك توك، وطاردتهما القوة، وأمكن ضبطهما وتبين أنهما (عاطلان لهما معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليهما في العديد من القضايا).

وضبط بحوزتهما 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة (التوك توك) كرهاً عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما بسؤال المجني عليه (سائق، سن 54، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) تعرف على المتهمان واتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته المشار إليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.