أكد المهندس جمال عبد الصبور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه جاري إجراء أعمال الصيانة الكاملة لطلمبة "4" الخاصة بخزانات الصاج بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة طور سيناء، وذلك لضمان وصول المياه للوحدات السكنية .

وقال إنه جري الدفع بفريق عمل متكامل على مستوى عالي من الكفاءة لسرعة إجراء عمرة كاملة للطلمبة وصيانة الشمايز وعامود الأستانلس ستيل وتغيير ريش نحاس وأستانلس للطلمبة.

وأضاف أن أعمال الصيانة بالطلمبة لم تؤثر علي عملية ضخ المياه للوحدات السكنية التي تغذيها المحطة .

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن إجراء الصيانة الدورية يحافظ علي استمرار عمل الطلمبة بشكل مناسب وإطالة عمرها الافتراضي، وضخ مياه خالية من أي شوائب .