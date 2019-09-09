قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إنّ نتائج قافلة مبادرة "عينك في عنينا" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية لمكافحة مسببات العمى، أجرت الكشف الطبي على 1075 عاملا غير منتظم بعدد من الشركات العاملة في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وزير القوى العاملة أنّه تم الكشف الطبي على 631 عاملا، وعلاج 245 عاملا، وتحويل 26 عاملا لإجراء عمليات جراحية بالمجان، وإقرار تسليم 173 نظارة طبية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف سعفان أنّه تم تحرير 331 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بشركات المدنية، وتحرير 220 استمارة للتأمين النوعي على العمالة غير المنتظمة للتأمين على أنفسهم.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أنّه وفقا للبروتوكول يتم تنظيم قوافل المبادرة بالتعاون مؤسسة صناع الخير للتنمية، التي يرأس مجلس أمنائها مصطفى زمزم، لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أنّ الدولة تتجه بقوة نحو دعم بعض الفئات الأكثر احتياجا التي كانت مهمشة في السابق، ومنهم هذه الفئة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" التي أطلقها بداية العام الحالي.

وأكد زمزم أنّ هدف صناع الخير هو التنمية وليس فقط تقديم المساعدات العينية، موضحا أنّ حماية هؤلاء العمال من الإصابة بمضاعفات أمراض العيون يحسن جودة حياتهم بشكل عام ويزيد إنتاجيتهم، ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشتهم، إضافة للأثر النفسي الإيجابي بشعور العامل باهتمام مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص به وسعيهم لتوفير خدمة طبية جيدة لهم.