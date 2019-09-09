غدا.. فتح باب التحويل لتقليل الإغتراب لطلاب الثانوية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التحويل وتقليل الاعتراب، للطلاب المرشحين من المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

يأتي ذلك في حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من غد الثلاثاء، وحتى الجمعة المقبلة، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وحددت وزارة التعليم العالي القواعد والشروط الواجب توافرها للطلاب للاستفادة من التحويل، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-

· التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

· التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

· الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

· التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

· لا توجد تحويلات ورقية.

· التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

· استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل: (اجتياز اختبار القدرات).

· تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

· التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

· يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

· لا توجد تحويلات ورقية.

· في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.