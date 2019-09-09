عقدت شركة ميثانكس مصر بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات اليوم، مؤتمرها السنوي الثاني الخاص بإدارة سلامة العمليات، تحت عنوان "تحديث إدارة سلامة العمليات.. مشاركة الرؤية".

حضر المؤتمر سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الكيميائي، ونائب الرئيس الأول للموارد المؤسسية بشركة ميثانكس العالمية براد بويد، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر محمد شندي، وأكثر من 400 من القادة والمديرين والمهندسين في قطاعات الصناعات التحويلية والبتروكيماويات في مصر.

ويأتي المؤتمر في إطار التزام وزارة البترول وشركاتها بتعزيز نواحي الأمن والسلامة في مشروعات البتروكيماويات.

وخلال الكلمة الافتتاحية بالنيابة عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد الكيميائي سعد هلال مواصلة تعزيز جهود تحقيق سلامة العمليات في شركات إنتاج البتروكيماويات، والذي يتماشى مع رؤية وزارة البترول لتحديث قطاع البترول وصناعة البتروكيماويات في مصر، لافتا إلى المتابعة الدائمة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتطبيق معايير السلامة كأولوية رئيسية في المشروعات.

وتعليقًا على المؤتمر، قال محمد شندي الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر: "يعد المؤتمر انعكاس لالتزامنا بمشاركة رؤيتنا الخاصة بتحقيق إجراءات وأصول وعمليات أكثر أمنًا، فشركة ميثانكس مصر والعديد من شركات البتروكيماويات في طريقها بالفعل لاعتماد مفهوم إدارة سلامة العمليات ودمجه بأنظمتها".

وأضاف: "لن تتحقق سلامة العمليات في قطاعنا إلا إذا عملنا معًا بصفتنا رواد في هذه الصناعة من خلال مشاركة تجاربنا والدروس المستفادة منها، والبدء في مناقشات ومبادرات مثمرة تساعدنا على خلق التزام كامل وثقافة قوية فيما يتعلق بإدارة سلامة العمليات داخل الشركات العاملة في القطاع".

كان من ضمن المتحدثين الرئيسين في المؤتمر كين ريفرز رئيس معهد المهندسين الكيميائيين ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتحكم في مصادر المخاطر الرئيسية في المملكة المتحدة، ومايكل برودريب مستشار أول في مجموعة باكير ريسك لسلامة العلميات، وبراد بويد نائب الرئيس الأول للموارد المؤسسية بشركة ميثانكس العالمية، وجيسون كليمينت مدير إدارة سلامة العمليات في شركة ميثانكس العالمية.

في الجلسة الأولى، أوضح كين ريفرز أهمية دور رؤساء ومديرين الشركات في قيادة إدارة سلامة العمليات في حين ناقش مايكل برودريب أهمية الإستفادة من الوقائع والتجارب السابقة.

واستعرض براد بويد خبرة ميثانكس في بناء قدرة تنظيمية فيما يتعلق بإدارة سلامة العمليات، كما عرض جيسون كليمينت رحلة ميثانكس في مجال إدارة سلامة العمليات وتطورها.

وفي دورته الأولى عام 2018، ضم المؤتمر متحدثين عالميين وحضره أكثر من 200 رئيس ومدير تنفيذي في صناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية للغاز والنفط بمصر. وعمل فريق ميثانكس مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات علي مدار العام الماضي للبناء على هذا النجاح، من خلال عقد مناقشات واجتماعات دورية حول إدارة سلامة العمليات والالتزام بتنظيم المؤتمر كل عام، لإمداد الرؤساء والمديرين التنفيذيين بالقطاع بالمعرفة اللازمة عن إدارة سلامة العمليات.