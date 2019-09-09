شروط وتفاصيل الحصول على قرض شراء السيارة في 9 بنوك

تقدم عدد من البنوك خدمة قرض السيارة للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بأسعار وشروط ومدد سداد متباينة.

وتشترط بعض البنوك التعامل مع معارض سيارات محددة، وتنخفض الفائدة على قرض السيارة حال تحويل الراتب أو القسط على البنك، إضافة لإمكانية الحصول على الحد الأقصى المتاح للقرض.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي مميزات وشروط قرض السيارة في 8 بنوك مختلفة:

البنك الأهلي المصري

- يبدأ القرض من 20 ألف جنيه كحد أدنى ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين، ولا يقل عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- المستندات المطلوبة: (صورة بطاقة الرقم القومي سارية، فاتورة مرافق "وفقًا والسياسة المعتمدة").

بنك مصر

- يبدأ القرض من 15 ألف جنيه كحد أدنى ودون حد أقصى للقرض بشروط محددة.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة السيارة.

- الحد الأقصى لمدة القرض تصل إلى 120 شهرًا.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا وبحد أقصى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية في تاريخ انتهاء مدة القرض.

- المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل "غاز، كهرباء، مياه، تليفون، وعرض أسعار معتمد من المعرض".

بنك عودة

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة (حد أقصى 1.120.000 جنيه).

- فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

- إمكانية التمويل دون حظر بيع أو تأمين.

- شبكة فروع كبيرة تغطي مناطق: القاهرة الكبرى، الإسكندرية، منطقة الدلتا، شرم الشيخ، والغردقة.

- المستندات المطلوبة: نموذج التقديم على قرض السيارة / المرابحة، صورة من بطاقة الرقم القومي السارية إثبات محل العمل / الإقامة، إثبات مصدر الدخل "إذا طلب بناءً على نوع وطبيعة البرنامج".

بنك القاهرة

- يبدأ القرض من 15 ألف جنيه كحد أدنى ولا يزيد على 500 ألف جنيه كحد أقصى.

-الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- لا يقل الراتب عن 1500 جنيه شهريًا كحد أدنى.

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

بنك الإسكندرية

- الحد الأدنى لقيمة التمويل 15 ألف جنيه والحد الأقصى مليون جنيه.

- مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

- الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.

- الحد الأدنى للراتب الشهري 1000 جنيه للموظفين، و4000 جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- يتراوح عمر العميل بين 21 إلى 60 عامًا وتصل حتى 65 عامًا لبعض المهن.

- المستندات المطلوبة للموظفين: صورة من بطاقة الرقم القومي، خطاب مفردات مرتب، فاتورة مرافق حديثة "غاز، كهرباء، وتليفون" لا يتعدى تاريخها 3 أشهر، وعرض سعر ساري للسيارة.

لأصحاب الأعمال والمهن الحرة: صورة من بطاقة الرقم القومي، كشف حساب بنكي (12 شهرا)، بطاقة ضريبية سارية، مستخرج سجل تجاري حديث (لا يتعدى 3 أشهر)، فاتورة مرافق حديثة "غاز، كهرباء، وتليفون" لا يتعدى تاريخها 3 أشهر، وعرض سعر سيارة.

البنك العربي الأفريقي الدولي

- الحد الأدنى للتمويل 22 ألف جنيه، والحد الأقصى للتمويل يصل إلى مليون جنيه مصري.

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 7 سنوات.

- يشترط ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا عند تاريخ انتهاء التمويل، ويجب أن يكون العميل تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر في المكان الحالي الذي يعمل به.

- تأمين مجاني على الحياة طوال فترة التمويل.

- تمويل حتى 3 سيارات للعميل الواحد على أن يتم الاستيفاء بمعايير الدخل.

بنك SAIB

- تمويل يصل إلى مليون جنيه وفقًا لنوع برنامج التمويل.

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- تسهيلات في السداد تصل إلى 84 شهرًا.

- يشترط أن يتراوح عمر العميل بين 21 وحتى 60 عامًا عند نهايه مدة القرض للموظفين وبين 25 و65 لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- حد أدنى للراتب الشهري 1500 جنيها للموظفين و5000 جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أصل إيصال مرافق حديث (اختياري)، نموذج طلب قرض سيارة، عرض سعر للسيارة مؤرخ وموضح به كماليات السيارة.

البنك التجاري الدولي CIB

- تصل قيمة قرض السيارة إلى 100% من قيمة السيارة بحد أقصى 600 ألف جنيه.

- مرونة في سداد الأقساط لمدة تصل إلى 6 سنوات.

- لا يقل الراتب عن 5 آلاف جنيه شهريًا.

- لا يتجاوز سن المقترض 60 عامًا عند سداد آخر قسط للقرض.

بنك كريدي أجريكول

- تصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه بحد أقصى.

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر إلى 7 سنوات.

- يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

- لا يوجد حد أدنى للراتب بشرط أن يكون الدخل الشهري يسمح بسداد قسط القرض.

- المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية، إيصال مرافق حديث، أصل عرض سعر السيارة، للموظفين: خطاب جهة العمل، وفي حالة أصحاب الأعمال الحرة: سجل التجاري حديث، البطاقة الضريبية سارية، كشف حساب بنكي لمدة 12 شهرا.