قضت محكمة جنايات الفيوم، بإحالة أوراق المتهمين "محمود.أ.ع" وشهرته "جدية"، ووالدته "فريدة.م.ف"، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي عما أسند للمتهمين بقتل "إسلام.أ" (سائق سيرفيس)، عمدا بسلاح أبيض.

وحددت المحكمة، جلسة اليوم الثالث من شهر ديسمبر 2019، للنطق بالحكم في الواقعة، بعد ورود تقرير المفتي بشأنها. وكانت المحكمة، قضت في هذه القضية على المتهم الثالث، وهو زوج السيدة ووالد المتهم الأول بالسجن المؤبد في هذه الواقعة. صدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد جنينة، ومحمود عبدالوهاب، وأمانة سر محمد البرعي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان العجمي.

وترجع وقائع القضية التي تحمل رقم 6551 لسنة 2019 قسم أول شرطة الفيوم، والمقيدة رقم 404 لسنة 2019، إلى قيام المتهم الثالث "أحمد.ع" وشهرته "الطيب" زوج المتهمة الثانية، بالتعاون مع ابنه المتهم الأول في 30 مارس 2019 بدائرة القسم، بقتل المجني عليه "إسلام أحمد.ع" (سائق سيرفيس)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، انتقاما منه، لشهادته على ابن المتهمة في واقعة قتل أمام المحكمة، وتوعدته بالانتقام منه.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين، خططوا للمجني عليه، وتربصوا به لقتله بأحد الطرق بمدينة الفيوم، وأنه خلال مروره بسيارة سرفيس يعمل سائقا عليها، قطعت المتهمة الثانية الطريق عليه مترجلة، محاولة شل حركته، بأن تعلقت بباب السيارة التي يستقلها المجني عليه، وعاجله المتهم الأول "ابنها"، بطعنه بسكين في صدره، محدثين إصابته التي أودت بحياته، وكان زوجها المتهم الثالث يساعد ابنه في قتل المجني عليه.