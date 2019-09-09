جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه، حبس مسجل خطر، يُدعى "أنور" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بسرقة ربة منزل بالإكراه وتحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزته.

فيما تواصل نيابة المنتزه أول، بإشراف المستشار أحمد ياسر، رئيس النيابة، تحقيقاتها في الواقعة، وأكدت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد محمود، وكيل النيابة، أن المتهم حاول سرقة ربة منزل بعد خروجها من الشاطئ بمنطقة سيدي بشر، وتعدى عليها بالضرب بعدما حاولت مقاومته، إلا أن المارة تمكنوا من السيطرة عليه، وألقت قوة من قسم المنتزه أول بقيادة المقدم عبد الحميد السكران، رئيس المباحث من القبض عليه، حيث أثبتت تحرياته صحة الواقعة التي أبلغت بها المجني عليها.