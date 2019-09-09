كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات في مهرجان "إبداع 7" بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر من خلال العرضين المسرحيين "تريفوجا"، و"حذاء مثقوب "تحت المطر" المقدمان من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة.

ومنح "المتيني"، الطلاب الفائزين شهادات تقدير ومكافئات مالية، بعد استقباله لهم في قصر الزعفران، كما كرم الطالبين المشاركين في منتخب كرة اليد للناشئين ومنهم الطالب سيف هاني بكلية الهندسة بالجامعة.

جدير بالذكر، أن مسابقة "إبداع 6ط نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية.