مازح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم، مسؤولين في مجال النفط خلال جلسة حوارية في أبوظبي، وقال إن القلق من توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن سوق الخام قد يدفع لتناول أدوية مهدئة للأعصاب.

وأوضح عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والأخ غير الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان، أمام الحضور "لو كانت توقعات وكالة الطاقة الدولية تصيبني بالقلق، لاضطررت لتناول البروزاك (دواء مهدىء للاعصاب) طوال الوقت".

وكان وزير النفط يتحدث خلال إحدى جلسات منتدى الطاقة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي، بعد يوم من تعيينه في منصبه الأحد خلفا للوزير السابق خالد الفالح. وهو أول أمير يتولى هذه الوزارة الحيوية في العربية السعودية.

ودفعت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الوكالة الدولية للطاقة الجمعة الماضية، إلى خفض توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط لعامي 2019 و2020.

وقال وزير الطاقة السعودي، خلال الجلسة أمام عشرات الوزراء والمسؤولين في مجال الطاقة: "ليست هناك حروب تجارية بعد"، مضيفا: "هل لدينا ركود اقتصادي؟ كلا. هم يتوقعون ذلك بناء على حرب تجارية محتملة. فأين هي؟".

وكان وزير الطاقة السعودي الجديد، قال في أول تصريحات منذ تعيينه في منصبه، إن بلاده تؤيد عملية خفض الإنتاج، من دون أن يذهب إلى حد القول أنها تدعم خفضا إضافيا.

وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي خفضا جديدا في إنتاجها خلال اجتماع الخميس للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي الذي ينص على خفض الانتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.

وتتوجه الانظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظرا للانعكاسات السلبية المحتملة للخطوة على إيراداتها.