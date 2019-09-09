أعلن حلف شمال الأطلسي" الناتو"، اليوم، أن هدف مهمته في أفغانستان لم يتغير، وذلك بعد تسارع التطورات خلال عطلة نهاية الأسبوع في ما يتعلق بجهود واشنطن التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة ، أمس الأول السبت، قمة كانت وشيكة وسرية مع قادة طالبان ونظيره الأفغاني أشرف غني لمناقشة مسودة اتفاق تقضي بسحب الولايات المتحدة لآلاف الجنود.

وبدت الخطوة إيذانًا بانتهاء عام من المفاوضات بين واشنطن والمتمردين رغم أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ترك الباب مفتوحًا لاحقًا أمام العودة للمحادثات.

لكن حلف الأطلسي، الذي ينشر نحو 16 ألف جندي في أفغانستان لتقديم التدريب والاستشارة للقوات المحلية أصر على أنه سيبقى في البلاد طالما أن هناك حاجة لذلك.

وقال مسؤول في الحلف، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "يبقى هدف حلف الأطلسي بدون تغيير: جعل قوات الأمن الأفغانية أقوى لتتمكن من محاربة الإرهاب الدولي وتهيئة الظروف للسلام".

وأضاف أنه "سيبقى حلف شمال الأطلسي في أفغانستان ما دام ذلك ضروريًا لضمان عدم تحول البلاد مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهابيين الدوليين".

جدير بالذكر أن الأمين العام الحلف ينس ستولتنبرج، قال في الأسبوع الماضي، إنه يدعم جهود الولايات المتحدة لإحلال السلام في أفغانستان، التي تمزقها النزاعات منذ أكثر من أربعة عقود.