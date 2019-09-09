أحالت نقابة المهن الموسيقية، الفنان حكيم للتحقيق، بعد أن تقدم ضده رئيس لجنة العمل بالنقابة منصور هندي بشكوى، لقيامه بالتعدي عليه وعلى مندوب النقابة إبراهيم الصغير، أثناء إحياء حفل زفاف.

وأوضح طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، في بيان، أن الفنان حكيم اعتدى على إبراهيم الصغير مندوب النقابة، بالفندق المقام به حفل الزفاف.

وأشار إلى أن لجنة التفتيش بالنقابة قامت بإخطار شرطة السياحة بما حدث، كما قدمت شكوى لمدير الشئون القانونية بالنقابة سعد المتولي

يذكر أن هناك أزمة بدأت بين حكيم ورجال النقابة، بعد أن أصدرت النقابة بيانا تستنكر فيه تضارب المعلومات حول تعرضه لحادث واستعطافه الجماهير.