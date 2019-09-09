تصدر هاشتاج "نثق بالجيش نثق بالسيسي"، موقع التدوينات القصيرة، حيث أبدى المغردون تأييدًا كبيرًا للقوات المسلحة وقائدها الأعلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وكتب صلاح الشاذلي: "يا أخي فوق وإصحى واخرج من شرنقتك واكتب في حب جيشك جيش بلادك خايف من ايه ماذا يضرّك لو (بلّكت) كل مَن يكتب كلمه مُسيئة ضد جيشك وتركته للجهات الأمنية تُراقبه وتتبعه وتعرف مَن خلفه ثم تُحاسبه".

وأضاف: "نحن #نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي زعيم مصر ويكفيهم شرف إنقاذ الوطن م الإرهاب.ولانخشى إلا الله".

وكتبت داليا النقيب: "كُنا و مازلنا وسنظل إن شاء الله نثق بالجيش نثق بالسيسي".

وشارك محمد المالح صورة لرئيس الجمهورية، مكتوب عليها: "نحن فخورين بيك يا فندم".

وكتبت يمنى كمال: "ثقتي في الجيش لا حدود لها...الجيش هو الأمان والحماية. جيش مصر هم خير أجناد الأرض. وبس".

وكتب طارق: "كل التحية لجيش مصر، بعد ربنا وقدرته الجيش هو السبب في حماية ارض مصر من الخونة والإخوان وأهل الشر وطبعا الشرطة وكل التحية للريس".

وكتب محمود شاهين: "ولأننا عهدنا منه عشق مصر والمصريين ، ولأننا نشهد أنه يخدم مصر باخلاص نادر، ولأننا نحس به يتمنى أن لو استطاع إسعاد كل مصرى، ولأننا ماجربنا عليه كذبا قط، ولأنه قال وبصدق: والله لو أنفع أتباع علشان مصر لاتباع وهو صادق فلكل هذا #نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي".

وكتب "ابن مصر": "حرب قذرة جمعت الإخوان والفاسدين والمرتشين والنكسجية والعملاء والخائنين ومخابرات دول معادية سخروا فى حربهم أموالهم وإعلامهم وسفهائهم للهجوم على مصر".