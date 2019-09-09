قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن المحافظة بصدد إنشاء مشروع صناعي عملاق لاستخراج الأملاح على الساحل الشمالي لبحيرة قارون، بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية الصينية، وبالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأضاف المحافظ أن المشروع يهدف لتنمية البحيرة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، وأن موقع المشروع يتسم بالعديد من الميزات المكانية منها القرب من الطريق الإقليمي، وتوافر عنصر الأيدي العاملة بالسعر المناسب، والقرب من مواقع الخدمات، وأوضح أن الموقع بطول 3.6 كم بساحل البحيرة في متوسط 4.5 كم تقريباً.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال استقباله السيدة إكساي لينج، رئيس القسم الفني بالشركة الصينية، والسيد ماو أكسنج، مهندس المعاينات الميدانية بالشركة، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء جمال طه أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية، والعميد محمود عبدالله محمود، مدير التخطيط بالشركة، واللواء عبدالمحسن الشبراوي، وكيل الشركة الصينية بمصر، ومسئولي أملاك الدولة والبيئة والطرق والإسكان، والمستشار الاقتصادي للمحافظة، وممثلي شركة "إميسال" للأملاح.

وأوضح "سعد" أنه جرى الإنتهاء من إجراءات تنفيذ المشروع على مساحة 4 آلاف فدان على الساحل الشمالي لبحيرة قارون، مع مختلف الجهات مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة الاستثمار والآثار والمحميات والزراعة والري، والعديد من الجهات المعنية.

وتفقد محافظ الفيوم، يرافقه وفد الشركة والحضور، الموقع المقرر إقامة المشروع عليه على أرض الواقع، وخلال الزيارة تم التأكيد على إعداد بيان تفصيلي بالخدمات، والمرافق التي ستخدم المشروع من توفير التيار الكهربائي، والغاز، ومياه الري، التي ستستخدم في بعض مراحل العمليات الكيميائية، بجانب الاستعانة ببعض خبرات وتجارب شركة الأملاح إميسال.

ومن جانبهم، أوضح مسئولو الشركة الوطنية للمشروعات، خلال اللقاء أن المشروع سيركز على استخراج واستخلاص عنصر الـ"صودا آش" الذي يستخدم في إنتاج ملح الطعام، والحجر الجيري بشكل أساسي، بجانب بعض المستحضرات الطبية والبويات، وصناعة الزجاج، وغيرها من المواد الصناعية التي تستخدم في مجالات الصباغة والغزل والنسيج.