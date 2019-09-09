أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقرار استبدال التوك توك بعربيات ميني فان من أجل القضاء على عمالة الأطفال والتصدي للجرائم المترتبة على وجود التوك توك، موضحًا أنه تم حصر ما يقرب من نصف مليون توك توك في مصر، وتم ترخيص نحو ربع مليون منهم للعمل بالقرى، على أن تعمل العربات الميني فان في المدن.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن التوك توك يتسبب في التلوث البصري والسمعي وتلوث الهواء، ويتسبب في الزحام ووقوع الحوادث، وهو ليس اختراع مصري، كما أن التوك توك "جلطة في شريان الاقتصاد المصري، ونتيجة تواجده ترك العديد من الصنايعية والفنيين أعمالهم للعمل عليه".

وأشار إلى أن معظم العاملين على التوك توك كانوا يعملوا بمهن أخرى وتركوها للعمل بالتوك توك، كما أن استبدال التوك توك ليس ابتزازا وإنما محاولة لتنظيم الموضوع، معربًا عن أمله في أن يتفاعل الجميع مع تنفيذ قرار استبدال التوك توك.

وتابع: "مفيش مسئول عايز يضايق الناس، والحكومة المصرية عاقلة ورشيدة، وتبحث عن المصلحة العامة".