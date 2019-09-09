عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية حامد أبوالعينين، ومدير عام الخدمات إبراهيم العدل، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية للوقوف على استعدادات المديرية والإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، مشددا على أهمية الاستعداد للعام الجديد بتجديد إعلام الجمهورية والمحافظة ورفعها على أسطح المدارس والمبانى التعليمية.

وأكد "عبدالرؤوف" على عدم مخالفة تعليمات، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائب الوزير لشئون المعلمين، الخاصة بإلغاء ندب مُدرسي المواد الدراسية التي تعاني عجزا من العمل بالدواوين العامة المديرية والإدارات التعليمية، وضرورة مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل، وتطبيق القرار الوزاري 202 لسنه 2013.

وطالب بعدم قبول تحويل التلاميذ المقيدين بالصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي 2019 /2020، والذين جرى قبولهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2018/ 2019 بحكم قضائي.

ونبه على ضرورة الانتهاء من استلام مخصصات من الكتب الدراسية 2019/ 2020، وتسليمها لجميع الطلاب فور وصلها للمدارس دون التقيد بدفع المصاريف الدراسيه واتباع القواعد بهذا الشأن.

وناقش خطة أعمال الصيانة البسيطة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، وموافاته بتقرير بهذا الشأن، وضرورة الاهتمام بمتابعة نظافة المدارس والاهتمام بالمساحات الخضراء ونظافة خزانات المياه وصيانتها بصفة دورية، والتأكيد من سلامة البوابات والملاعب استعداد للعام الدراسي 2019/ 2020.