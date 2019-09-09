شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على شباب عناصر الإخوان الإرهابية، واصفًا إياهم بـ"مرضى الجهل"، ويجب أن يتم تقديم روشته "لعلاج هؤلاء الخرفان"، على حد وصفه.

وعرض "الديهي"، خلال تقديمه برنامج " بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، صورة واسم بعض كتب قيادات جماعة الإخوان مطالبًا شباب الإخوان بالبحث عن هذه الكتب وقراءتها، حيث طلب من شباب الجماعة الإرهابية بقراءة كتاب "النقط فوق الحروف" لأحمد عادل كمال، و"صفحات من التاريخ حصاد العمر" لصلاح شادي.

كما عرض كتاب "التاريخ السري للإخوان المسلمين"، للكاتب علي عشماوي، وكتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب، قائلًا: "أقروا واستمتعوا بخيبتكم واعرفوا بتحاربوا وتكافحوا عشان مين"، مشددًا على أن سيد قطب يحمل على كتفه جميع الدماء التي سالت بسبب الفكر التكفيري، وكتابه "معالم في الطريق" هو الأسوأ في العالم.