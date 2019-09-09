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"الزراعة": نهتم بدعم المزارعين لتعزيز قدراتهم الزراعية والتسويقية

"الزراعة": نهتم بدعم المزارعين لتعزيز قدراتهم الزراعية والتسويقية

الديهي للشباب: "السيسي يقود بنفسه ثورة ضد الروتين والبيروقراطية"

الديهي للشباب: "السيسي يقود بنفسه ثورة ضد الروتين والبيروقراطية"

ماذا يحدث مع حكيم؟.. حكاية حادث قاده إلى التحقيق

ماذا يحدث مع حكيم؟.. حكاية حادث قاده إلى التحقيق

وزير الخارجية العماني: احتواء الأزمات بالقانون يضمن استقرار المنطقة

وزير الخارجية العماني: احتواء الأزمات بالقانون يضمن استقرار المنطقة

صور.. إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالزرقا

صور.. إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بالزرقا

صرف العلاج لـ 92 ألف مواطن مريض بفيروس سي بالدقهلية

صرف العلاج لـ 92 ألف مواطن مريض بفيروس سي بالدقهلية

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"نثق بالجيش.. نثق بالسيسي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "فخورين بيك يا فندم"

"نثق بالجيش.. نثق بالسيسي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "فخورين بيك يا فندم"

شروط وتفاصيل الحصول على قرض شراء السيارة في 9 بنوك

شروط وتفاصيل الحصول على قرض شراء السيارة في 9 بنوك

في عشق بلاد الدهب.. "عبدالوهاب" ترجم الإنجيل والتوراه للغة النوبية

في عشق بلاد الدهب.. "عبدالوهاب" ترجم الإنجيل والتوراه للغة النوبية

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة

تصل لـ80 مترا.. شروط وتفاصيل حجز قطعة أرض لبناء مقابر في الجيزة

تصل لـ80 مترا.. شروط وتفاصيل حجز قطعة أرض لبناء مقابر في الجيزة

إمتى نلبس شتوي؟.. الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الثقيلة

إمتى نلبس شتوي؟.. الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الثقيلة

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