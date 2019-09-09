هنأ الإعلامي نشأت الديهي، نادي الزمالك ومشجعي الفريق الأبيض بعد الفوز بكأس مصر أمس بفوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأضاف، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN": "أنا بقول كده عشان أكون منصف ومش عندي سواد، فبقول تاني مبروك للزمالكوية".

وتابع "الديهي"، أن بطولة كأس مصر لها طبيعة خاصة والزمالك مدرسة الفن والهندسة فاز 3 مقابل لا شيء على فريق بيراميدز، ساخرًا: "الزمالكاوية كانوا بيغيظوا الأهلاوية بس الأهلاوية متغاظوش"، موضحًا أنه يُشجع النادي الأهلي لكنه سعيد للغاية بفرحة مشجعي نادي الزمالك.

وتابع :" رئيس تحرير برنامجي والمخرج زمالكاوية، ولازم أقول الكلمتين دول علشان أرضيهم ومبروك من قلبي للزمالك"، موجهًا التحية والشكر للأجهزة الأمنية التي قامت بتأمين حضور الجمهور للمباراة، واتحاد الكرة على التنظيم.

توج الزمالك بكأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه بعد الفوز الكبير والتاريخي على بيراميدز بثلاثية فى نهائى الكأس لموسم 2019، والذى أقيم على ملعب برج العرب فى حضور عدد يتخطي الـ 20 ألف متفرج فى المدرجات.